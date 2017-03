06/03/2017

Brigada Militar prende três por plantação de maconha em Bairro de Santo Ângelo

Na manhã desta segunda (06/3) na Rua Armindo Hudzik, 250, Bairro Colméia, em Santo Ângelo, Policiais Militares do 7ºRPMon efetuaram três prisões e duas apreensões de adolescentes por tráfico de drogas.

A guarnição de serviço localizou nos fundos de uma residência no bairro Colméia, uma plantação de caanabis sativa (maconha), no local um pé da erva de mais de dois metros de altura, e no local dois homens, uma mulher e dois adolescentes sendo que uma possuía mandado de apreensão da FASE (Fundação de Atendimento Sócio Educativo).

J.R.S.B. , E.S.B . e B.A.M. foram presos em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia com os Adolescentes Infratores e o material apreendido.

BM