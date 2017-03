06/03/2017

Homem desaparecido em Santo Ângelo é encontrado morto nesta segunda-feira, 06

O corpo de um homem que se encontrava desaparecido havia 25 dias, foi localizado por um motociclista em um terreno baldio, e de difícil acesso no Bairro Haller, zona sul do município de Santo Ângelo.

De acordo com informações de setores de segurança pública a localização ocorreu através de um popular que passava de moto pelo local, e presenciou o corpo em estado de decomposição, oportunidade que imediatamente informou a uma equipe volante da Brigada Militar, sobre o fato.

No local foi identificado como sendo o corpo do senhor Luiz Antônio Polanczyk, 58 anos, que se encontrava desaparecido. Ele residia no Bairro Santa Fé.

Os familiares foram informados do encontro do cadáver, sendo que após compareceu uma equipe do IGP para o devido levantamento. O caso passou ao comando da Polícia Civil do município.