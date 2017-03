Um homem de 24 anos morreu após ser ferido a facadas na madrugada desta segunda-feira em Ijuí, no Noroeste do Estado. De acordo com a Brigada Militar, moradores da região da Vila Itaí ouviram gritos de socorro e localizaram a vítima gravemente ferida próximo à ponte do Rio Ijuí. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



Testemunhas ainda relataram que um veículo foi visto fugindo do local onde o corpo foi deixado. A autoria do crime ainda é desconhecida pelas autoridades.