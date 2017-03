Polícia apreende 4 mil comprimidos de ecstasy na rodoviária de Santa Maria

A Polícia Civil de Santa Maria, na Região Central, apreendeu cerca de 4 mil comprimidos de ecstasy com um jovem de 25 anos na estação rodoviária da cidade. A droga estava na mochila do homem, que chegou ao município em um ônibus vindo de Florianópolis (SC).



A ação dos agentes da Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) ocorreu na madrugada deste domingo (5).



Segundo a polícia, o jovem vinha sendo investigado há cerca de 6 meses e era responsável por vender o material em festas de música eletrônica na região Central. Ele foi levado ao presídio regional de Santa Maria após prestar depoimento.



De acordo com a polícia, esta foi a maior apreensão de drogas sintéticas já realizada na região.



Material seria vendido em festas de música eletrônica na região central.

Foto: Polícia Civil /divulgação





