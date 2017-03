Acidente com ônibus mata 18 no Panamá

Um acidente de ônibus terminou em 18 mortos e 33 feridos no Panamá, no domingo, depois de sair da estrada e cair de uma ribanceira, informou o Sistema Nacional de Defesa Civil (Sinaproc). De acordo com um comunicado preliminar da instituição, o acidente aconteceu pouco antes das 14h locais (16h no horário de Brasília).



O diretor de Sinaproc, José Donderis, disse aos jornalistas que vários feridos se encontram em estado "crítico". O acidente aconteceu na via Pan-Americana na altura de Ciénaga Vieja, na localidade de Antón. O veículo saiu da província atlântica de Bocas del Toro rumo a uma fazenda agropecuária em Chame.



Queda em uma ribanceira deixou 33 feridos | Foto: Sinaproc Panama / Twitter / Divulgação / CP







Um acidente de ônibus terminou em 18 mortos e 33 feridos no Panamá, no domingo, depois de sair da estrada e cair de uma ribanceira, informou o Sistema Nacional de Defesa Civil (Sinaproc). De acordo com um comunicado preliminar da instituição, o acidente aconteceu pouco antes das 14h locais (16h no horário de Brasília).O diretor de Sinaproc, José Donderis, disse aos jornalistas que vários feridos se encontram em estado "crítico". O acidente aconteceu na via Pan-Americana na altura de Ciénaga Vieja, na localidade de Antón. O veículo saiu da província atlântica de Bocas del Toro rumo a uma fazenda agropecuária em Chame.Queda em uma ribanceira deixou 33 feridos | Foto: Sinaproc Panama / Twitter / Divulgação / CP