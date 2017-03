Santo Ângelo: Preso tenta matar namorada dentro de cadeia

05/03/2017

Um preso tentou matar a namorada na tarde deste domingo (5) dentro do Presídio de Santo Ângelo, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul. Conforme a Polícia Civil, o caso ocorreu quando o casal se encontrou no refeitório da cadeia, onde os dois cumprem pena.

Ainda segundo a polícia, o homem portava um "objeto cortante na mão" e machucou a companheira no pescoço. A mulher foi levada para o hospital local e passa bem. Conforme a polícia, o homem já tinha histórico de violência contra mulheres e estava preso por ter matado a ex-companheira. A atual namorada cumpre pena por furto.

A Polícia Civil não sabe ainda o que pode ter motivado o desentendimento. Agora o caso será investigado pela delegada Elaine Maria da Silva.

Fonte: G1