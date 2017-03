Homem morre em grave acidente de trânsito depois de matar a própria esposa a facadas

06/03/2017

Um homicídio foi registrado por volta das 20 horas deste domingo (5) na comunidade da Linha 21 de Novembro, interior de São José do Cedro. No local Geneci Picini foi morta a facadas dentro de sua residência. Ela foi encontrada já sem vida pelo filho de 24 anos. O principal suspeito pela autoria do crime é o próprio marido da vítima, Olívio Picini de 53 anos, que foi visto deixando o local do crime com a picape da família, uma Vw/Saveiro QHJ 0550 de São José do Cedro.

Durante a fuga, o homem acabou se envolvendo em um grave acidente de trânsito na BR-163 em Guaraciaba. Ele colidiu a utilitária frontalmente com uma carreta VOLVO FH12, placas IHL-8292 de Ijuí/RS. A violência do impacto foi tamanha, que o condutor da picape não resistiu à gravidade dos ferimentos e foi a óbito no local. Já o caminhoneiro M.R.J. de 43 anos, teve ferimentos considerados leves. De acordo com a PRF, a picape transitava na contramão da direção quando houve a colisão entre ambos os veículos.

A Polícia Civil, agora trabalha para identificar, quais teriam sido os motivos que levaram Picini a matar a esposa e na sequencia ter possivelmente tirado sua própria vida provocando intencionalmente o acidente.