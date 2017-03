Exame de corpo de delito da esposa do Victor é concluído

O resultado do exame de corpo de delito de Poliana Chaves, mulher do cantor Victor Chaves, da dupla com Léo, foi concluído nesta quinta-feira (02). Segundo informou a Polícia Civil, o laudo, no entanto, não vai ser divulgado a pedido da vítima, que acusou o músico de agressão.



Ainda de acordo com a polícia, Victor, a mãe dela e a irmã vão prestar depoimento sobre o caso. Uma outra testemunha, apontada por Poliana em seu depoimento, vai ser ouvida pela Polícia Civil. A identidade dela não foi divulgada. Em contato com o 'Ego', a assessoria de imprensa do artista informou que "Victor está à disposição da polícia".



As investigações do caso estão em andamento, mas a Polícia Civil informou que ainda não ha data definida para o depoimento do cantor. Além disso, a nota afirmava que a sogra de Poliana, de 65 anos, também registrou uma ocorrência em unidade da PCMG, por volta das 17h de sexta, contra a nora. O caso está sendo apurado.



Na sexta-feira, Poliana, que está grávida, relatou às autoridades ter sido jogada no chão e recebido chutes do cantor sertanejo. A equipe tenta localizar testemunhas e também imagens de circuito de segurança. Os envolvidos serão intimados para prestar depoimentos, podendo também o acusado se apresentar espontaneamente à autoridade policial.



Victor é afastado do "The Voice Kids"



Victor, que é um dos jurados do "The Voice Kids", foi afastado do programa. O apresentador André Marques fez um comunicado oficial no início da atração, e informou que ele ainda aparecerá nos programas gravados.



“Esta semana aconteceu um fato importante envolvendo um dos técnicos aqui do nosso programa. Uma acusação bastante grave de violência doméstica envolvendo o Victor. A Globo repudia toda e qualquer forma de violência e acredita que essa acusação precisa ser apurada com rigor, garantindo o direito de defesa na busca da verdade. O Victor inclusive nos procurou, informando que iria se afastar do programa, para se dedicar totalmente a esse caso. No entanto, você que acompanha o nosso The Voice Kids sabe que estamos em um momento muito especial da disputa das crianças. Como nosso programa de hoje e o da semana que vem já estavam gravados, em respeito a essas crianças que se esforçaram tanto para chegar até aqui nas Batalhas, decidimos manter o programa como ele foi gravado. O jornalismo da Globo vai acompanhar o desenrolar desse caso, para que você saiba tudo o que está acontecendo”.



Entenda o caso



Na queixa, Poliana conta que um segurança e a irmã do marido a impediram de deixar o apartamento onde moram após a briga, no bairro Luxemburgo, em Belo Horizonte. Ela só teria conseguido deixar o local depois que uma vizinha ouviu os gritos e a ajudou a escapar. A empresário ainda alegou receber ameaças da família de Victor.



Ao registrar a ocorrência na Delegacia Seccional Sul da Polícia Civil de Belo Horizonte, Poliana foi encaminhada à Delegacia das Mulheres. O casal tem uma filha, Maria Vitória, e anunciou a espera de um segundo filho há pouco mais de um mês. Eles estão juntos desde o fim de 2014. O EXTRA ainda não conseguiu contato com o cantor.



Exame de corpo de delito da esposa do Victor é concluído (Crédito: Reprodução)





O resultado do exame de corpo de delito de Poliana Chaves, mulher do cantor Victor Chaves, da dupla com Léo, foi concluído nesta quinta-feira (02). Segundo informou a Polícia Civil, o laudo, no entanto, não vai ser divulgado a pedido da vítima, que acusou o músico de agressão.Ainda de acordo com a polícia, Victor, a mãe dela e a irmã vão prestar depoimento sobre o caso. Uma outra testemunha, apontada por Poliana em seu depoimento, vai ser ouvida pela Polícia Civil. A identidade dela não foi divulgada. Em contato com o 'Ego', a assessoria de imprensa do artista informou que "Victor está à disposição da polícia".As investigações do caso estão em andamento, mas a Polícia Civil informou que ainda não ha data definida para o depoimento do cantor. Além disso, a nota afirmava que a sogra de Poliana, de 65 anos, também registrou uma ocorrência em unidade da PCMG, por volta das 17h de sexta, contra a nora. O caso está sendo apurado.Na sexta-feira, Poliana, que está grávida, relatou às autoridades ter sido jogada no chão e recebido chutes do cantor sertanejo. A equipe tenta localizar testemunhas e também imagens de circuito de segurança. Os envolvidos serão intimados para prestar depoimentos, podendo também o acusado se apresentar espontaneamente à autoridade policial.Victor é afastado do "The Voice Kids"Victor, que é um dos jurados do "The Voice Kids", foi afastado do programa. O apresentador André Marques fez um comunicado oficial no início da atração, e informou que ele ainda aparecerá nos programas gravados.“Esta semana aconteceu um fato importante envolvendo um dos técnicos aqui do nosso programa. Uma acusação bastante grave de violência doméstica envolvendo o Victor. A Globo repudia toda e qualquer forma de violência e acredita que essa acusação precisa ser apurada com rigor, garantindo o direito de defesa na busca da verdade. O Victor inclusive nos procurou, informando que iria se afastar do programa, para se dedicar totalmente a esse caso. No entanto, você que acompanha o nosso The Voice Kids sabe que estamos em um momento muito especial da disputa das crianças. Como nosso programa de hoje e o da semana que vem já estavam gravados, em respeito a essas crianças que se esforçaram tanto para chegar até aqui nas Batalhas, decidimos manter o programa como ele foi gravado. O jornalismo da Globo vai acompanhar o desenrolar desse caso, para que você saiba tudo o que está acontecendo”.Entenda o casoNa queixa, Poliana conta que um segurança e a irmã do marido a impediram de deixar o apartamento onde moram após a briga, no bairro Luxemburgo, em Belo Horizonte. Ela só teria conseguido deixar o local depois que uma vizinha ouviu os gritos e a ajudou a escapar. A empresário ainda alegou receber ameaças da família de Victor.Ao registrar a ocorrência na Delegacia Seccional Sul da Polícia Civil de Belo Horizonte, Poliana foi encaminhada à Delegacia das Mulheres. O casal tem uma filha, Maria Vitória, e anunciou a espera de um segundo filho há pouco mais de um mês. Eles estão juntos desde o fim de 2014. O EXTRA ainda não conseguiu contato com o cantor.Exame de corpo de delito da esposa do Victor é concluído (Crédito: Reprodução)