Sequestrado muda rota e dirige carro até quartel da BM em Caxias do Sul

Um homem feito refém durante um sequestro relâmpago em Caxias do Sul, na serra gaúcha, desviou a rota solicitada pelos bandidos e dirigiu o carro até o quartel da Brigada Militar da cidade, na manhã desta quarta-feira (1º). Lá, ele colidiu contra uma motocicleta empurrada por um policial militar para pedir socorro. Os suspeitos, dois irmãos de 28 e 47 anos, foram presos em flagrante.

Segundo a Brigada Militar, o homem foi abordado pelos dois criminosos armados no bairro Mariani, por volta das 8h. Eles entraram no carro, um Fiat Palio, e ordenaram que o motorista dirigisse até sua residência, localizada na Região Central da cidade. No entanto, ele mudou o caminho e seguiu em direção ao batalhão da Brigada Militar da cidade.

A poucos metros do local, o homem avistou dois PMs. Ele bateu o carro contra a moto que um deles empurrava para chamar a atenção e pedir socorro.

Os PMs prenderam os dois sequestradores. Com eles foram apreendidos dois revólveres em situação de furto e roubo. Umas das armas foi roubada durante um assalto a banco em Muitos Capões, no ano passado.