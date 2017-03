Morre mais um homem envolvido em briga generalizad

Morreu na tarde desta quinta-feira (2) um dos feridos em uma briga generalizada em Salto do Jacuí, no Noroeste do Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada como Alisson Ruan de Carvalho, 21 anos. Além dele, outro homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo a investigação da Polícia Civil, um grupo com armas e facas chegou em um carro e uma moto e começou a brigar com pessoas que estavam em frente a uma festa particular. A primeira vítima foi identificada como Rafael Willian da Silva Müller, 23 anos. Dos quatro feridos, dois homens, de 54 e 34 anos, já receberam alta. Outros dois, de 48 e 24 anos, seguiam internados durante a tarde.



O fato ocorreu no final da noite de quarta-feira (1). O delegado Josuel dos Reis Muniz, responsável pelas investigações, acredita que a briga tenha sido motivada por uma desavença relacionada ao tráfico. "A investigação ainda está em andamento, mas informações preliminares apontam que o crime seria um acerto de contas do tráfico de drogas."

Os dois homens mortos e um dos feridos são de São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e estariam morando na região "há alguns dias", conforme o delegado. Ainda segundo o delegado, os dois homens mortos tinham antecedentes criminais.