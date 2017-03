Prefeito recebe certificado do SESC pela participação no Dia do Desafio

O Prefeito Jaime Zweigle - Polaco, recebeu ontem, 24, o certificado de Mérito Comunitário do SESC pela participação de Eugênio de Castro no Dia do Desafio 2016. O Município disputou e provavelmente continuara participando neste ano, integrando as atividades do Serviço Social do Comércio - SESC. O Dia do Desafio tem a proposta mundial de incentivar a prática de esporte, atividade física e a adoção de hábitos saudáveis. O certificado foi entregue ao prefeito Polaco pelo gerente da unidade do SESC de Santo Ângelo, Luciano Maso. Na oportunidade Luciano e Alessandro Nascimento, fizeram um acrescimento à administração e formalizaram a intenção de ampliar ainda mais as atividades do SESC no Município, sendo que o prefeito e sua equipe demonstraram interesse e nos próximos dias será assinada a proposta de varias parceiras, inclusive para as festividades da programação do aniversario do município que transcorre em abril, que deverá contar com o apoio e a participação do SESC.