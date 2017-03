ALM - RUBENS FIGUEIREDO VARGAS PASSA PRESIDÊNCIA DA ALM NA SEXTA-FEIRA

A Associação dos Legislativos das Missões realizará na sexta-feira (03), aa assembléia mensal. Na oportunidade haverá eleição da nova mesa diretora. O evento irá ocorrer em São Nicolau, no Clube Querência da Terceira idade, às 19h.

De acordo com o presidente que passará o cargo, Rubens Vargas, a eleição conta com chapa única. Desse modo deve assumir a presidente o vereador Bio Milczarek (PP), de Guarani das Missões, e como vice-presidente, o vereador Francisco Lourenço (PDT), de São Luiz Gonzaga. A expectativa é de participação significativa dos vereadores.

Conforme Rubens, no primeiro ano a presidência ficará com o PP, no segundo com o PDT, no terceiro com o PMDB e no último ano com o PT. A definição foi realizada de comum acordo entre os vereadores, a partir dos partidos com maior número de votos.

Reivindicações da região

Sobre seu mandato, ele destacou que foi atípico e proveitoso, uma vez que esteve licenciado de abril à outubro para concorrer na eleição municipal. Rubens ressaltou a participação no Encontro Missioneiro de Vereadores, em maio do ano passado, bem como o acompanhamento de reivindicações da comunidade regional. Citou estradas, aeroporto e demandas da saúde entre elas.

De acordo com o presidente, a ALM é um fórum onde se discute os anseios dos vereadores na região. Reforçou que a entidade busca dar força aos manifestos populares e apoiar os vereadores no desenvolvimento de seus trabalhos.

Rubens também falou sobre a participação em um encontro da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul (UVERGS), em Porto Alegre. Conforme ele, na ocasião foi discutido o Pacto Federativo Nacional, e também a criação de um frente parlamentar em câmaras de vereadores. Essa frente tem como propósito resistir à reforma da Previdência.