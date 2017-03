A Secretaria de Saúde e Bem Estar Social, Centro de Referencia de Assistência Social, CRAS, Emater, Secretaria de Educação e Cultura, juntamente com a Primeira Dama de Eugênio de Castro, convidam a todas as Mulheres para participarem do XVII Encontro Comemorativo ao Dia Internacional da Mulher que será realizado dia 11 de março de 2017, a partir das 14 horas, no Salão da Comunidade Evangélica São Marcos.