Eugênio de Castro: Adolescente de 14 anos é morto acidentalmente

Um adolescente de 13 anos foi morto com um tiro, acidentalmente, na tarde desta quarta-feira (1º) em Eugênio de Castro, na região Noroeste do RS. O caso ocorreu na localidade de Rincão dos Anjos.

A vítima fatal não teve o nome divulgado oficialmente. De acordo com a Brigada Militar, o adolescente e um primo, também menor de idade, encontraram um revólver sobre a ponte do Rio Ijuízinho e levaram a arma para casa.

O disparo acidental que resultou na morte do adolescente teria ocorrido enquanto o revólver era limpo. Conforme a polícia, a arma estaria enferrujada e com dois projéteis no tambor.

O adolescente foi baleado no peito e morreu no local. Ele estava de férias na residência de tios na localidade ocorreu o acidente. O outro menor de idade, primo da vítima, retornou a ponte do Rio Ijuízinho e teria jogado o revólver na água, segundo a Brigada Militar.

A Polícia Civil de Eugênio de Castro atendeu a ocorrência e abriu inquérito para investigar o homicídio. Buscas pela arma jogada no rio serão realizadas.