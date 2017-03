Assalto a banco termina com prefeito refém e troca de tiros no Planalto gaúcho

Cinco homens armados com pistolas assaltaram, no fim da manhã desta quinta-feira (2), uma agência do banco Sicredi em Ibirapuitã, no Planalto gaúcho. O prefeito da cidade, Rosemar Hentges (PP), estava no local e foi feito refém pelos criminosos.



Eles chegaram em frente à agência atirando para o alto, entraram encapuzados e renderam vigilantes. A ação durou 18 minutos. Na fuga, os bandidos trocaram tiros com a Brigada Militar no Centro da cidade. Eles fugiram em dois veículos roubados em direção a Soledade.



Segundo a Brigada Militar, os criminosos liberaram o prefeito e abandonaram um Focus prata em uma localidade do interior. Logo depois, fugiram em uma Toyota Hilux na direção de Passo Fundo.



BM, Polícia Civil e as polícias rodoviárias fazem buscas na região. Uma equipe do Departamento de Investigações Criminais (Deic) também está no local, e um helicóptero da Brigada é usado nas buscas.