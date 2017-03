Plantação de soja no centro do RS aumenta 35 mil hectares e bate recorde

A produção agrícola deve ser, mais uma vez, o carro chefe da economia de municípios da Região Central e também do Estado. Conforme a Emater, a expectativa é que a safra de soja para o período 2016-2017 tenha uma produção acima da média. De acordo com a Emater Regional, que abrange 35 municípios da região, a área plantada é recorde. São mais de 920 mil hectares. A efeito de comparação, em 2016, a área plantada ficou em 885 mil hectares.



Tupanciretã é o maior produtor estadual de soja. São 146 mil hectares de área plantada para a safra 2016/2017. A produtividade média deve ficar em 3 mil kg/hec, o que deve totalizar uma produção de 438 mil toneladas. Serão mais de seis milhões de sacas, segundo a projeção da Emater.



Já em Cachoeira do Sul, o segundo maior produtor do grão no Estado, a área plantada de soja é de 142,7 mil hectares, sendo que a produtividade deve ser 2,7 mil kg/hec, totalizando uma produção de 390 mil toneladas.



A 10ª abertura oficial da colheita da soja será no próximo dia 24. A solenidade ocorrerá em Tupanciretã. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor do Brasil.



Foto: Tadeu Vilani /Agencia RBS



GAÚCHA SM