Bandidos arrombam banco e derrubam sistema do Banrisul de três cidades do Centro do RS

Uma agência do Banrisul foi arrombada na madrugada desta quarta-feira (1) em Faxinal do Soturno, na Região Central. Os bandidos cortaram a fiação do sistema do banco e, por isso, três municípios ficarão sem atendimento.



O caso aconteceu por volta das 4h30. Conforme a Brigada Militar, os bandidos tentaram quebrar as paredes e, quando perceberam que elas eram muito grossas, arrancaram a grade do ar condicionado e invadiram o local. Eles destruíram os caixas de atendimento e fugiram com R$ 400.



Os criminosos destruíram os equipamentos do sistema do banco. Como Faxinal do Soturno funciona como uma central do Banrisul, o sistema ficará fora do ar também para São João do Polêsine e Ivorá.



Agora, o caso está com a Polícia Civil. A perícia já foi acionada e, quando forem concluídos os trabalhos, será iniciado o religamento do sistema.



Foto: Brigada Militar /Divulgação





