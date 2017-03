Vereadores de Rosário do Sul gastaram R$ 775 mil em diárias em quatro anos

A Câmara de Vereadores de Rosário do Sul – município da Fronteira Oeste com 40 mil habitantes – gastou R$ 776.589,35 em diárias na legislatura passada, entre 2013 e 2016. Os números são públicos e constam no Portal da Transparência do Legislativo. A Casa conta com 13 políticos. A efeito de comparação, os políticos rosarienses gastaram quatro vezes mais do que a Câmara de Vereadores de Santa Maria que, no mesmo período, consumiu R$ 178,5 mil em diárias. E a Câmara de Santa Maria tem oito políticos a mais: são 21 vereadores.



Em 2013, os gastos dos vereadores em Rosário do Sul chegaram a R$ 172,9 mil. No ano seguinte, o valor foi de R$ 201,7 mil. Já em 2015, o total foi de R$ 228,5 mil, ano com maior gasto em toda legislatura. No último ano do mandato dos vereadores – em 2016, que foi ano eleitoral – o valor teve uma redução: R$ 173,3 mil.



A liberação de diárias conta com valores diferenciados. O vereador, por exemplo, que for viajar dentro do Estado e quiser ir para Porto Alegre tem auxílio de R$ 290. Mas, se a viagem for para fora do Rio Grande do Sul, tendo como destino Brasília, por exemplo, a ajuda é de R$ 420. Os valores são maiores do que os concedidos em Santa Maria: para dentro do Estado, o valor é de R$ 250 e, para fora do Rio Grande do Sul, o auxílio é de R$ 375.



Histórico





Em 2013, o vereador que mais gastou foi Adriano Marques Dornelles (DEM) que retirou R$ 23,5 mil. No ano seguinte, a vereadora Cintia Pereira de Souza (PDT) gastou R$ 25,4 mil. Em 2015, a vereadora Catarina Vasconcelos Severo (PPS) retirou R$ 29,1 mil em diárias. Já em 2016, último ano da legislatura, foram dois os vereadores que mais gastaram: Álvaro Pereira Gonçalves (PRB) e Cintia Pereira de Souza (PDT), ambos utilizaram R$ 20,6 mil em diárias. Os quatro vereadores foram reeleitos na eleição do ano passado.



O atual vice-prefeito de Rosário do Sul, Rafael Pinto (PPS), que foi vereador na legislatura passada, retirou R$ 24,9 mil em diárias nos quatro anos.









