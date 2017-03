PRF flagra adolescente de 13 anos guiando retroescavadeira em Água Santa

A Polícia Rodoviária Federal flagrou um adolescente de 13 anos conduzindo uma retroescavadeira, na tarde de terça-feira na BR 285, em Água Santa. Ele guiava o maquinário mesmo sob trânsito intenso na rodovia em razão do feriado de carnaval.



O veículo não possui registro e não tem autorização para circulação em via pública, por conta disso, foi recolhido a depósito do Detran. O proprietário era um senhor de 75 anos, avô do condutor, que teve de assinar termo circunstanciado como responsável pelo menor. Ele responderá na justiça pelo crime de permitir condução de veículo a pessoa não habilitada e também por expor a perigo a vida e a saúde de outrem.





Avô responderá por deixar o menino guiar sem habilitação em estrada com fluxo intenso | Foto: PRF / Divulgação CP





