Padilha será transferido para o quarto após cirurgia realizada em Porto Alegre

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, será transferido nesta quarta-feira para um quarto do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, após ter realizado um procedimento de retirada da próstata na última segunda-feira. Conforme o boletim médico mais recente, Padilha apresenta quadro estável, com recuperação adequada. A cirurgia foi realizada pelo urologista Claudio Telöken e equipe.No começo da semana passada, o chefe da Casa Civil foi internado com um quadro de obstrução urinária, provocada por uma hiperplasia prostática benigna. Ele recebeu alta na quarta-feira passada e depois pediu licença do cargo para a realização da cirurgia.Procedimento de Eliseu Padilha foi concluído sem complicações | Foto: Guilherme Testa / CP Memória