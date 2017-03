Acidente em frente a posto da PRF mata um e deixa cinco feridos em Eldorado do Sul

01/03/2017

Um homem morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido no começo da manhã desta quarta-feira (1º) na BR-290, em Eldorado do Sul. A colisão lateral entre um Peugeot, com placas de Porto Alegre, e uma Zafira, com placas de São Francisco de Assis, ocorreu bem em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, no km 111.

Os dois veículos trafegavam no sentido Guaíba/Porto Alegre. Um perito do IGP que conversou com a reportagem no local relatou que, pelas marcas no asfalto, o Zafira teria cortado o Peugeot e foi atingido na lateral.

Morreu o motorista do Zafira. Ele não teve o nome divulgado pela PRF. A mulher dele que estava no carona teve ferimentos leves e foi levada ao Hospital de Guaíba. Ela passa bem.



No Peugeot estavam quatro pessoas. Duas delas foram levadas ao Hospital Cristo Redentor, na Capital, em estado grave. Outras duas, que ficaram feridas com menos gravidade, foram levadas ao Hospital de Pronto Socorro.



Houve bastante congestionamento na estrada. A perícia encerrou os trabalhos no local por volta das 7h20 e o trânsito foi totalmente liberado logo em seguida.