Presidente da AMM vê com otimismo resultado da reunião com ministro da Saúde

Em busca de recursos para aquisição de equipamentos que são necessários para a construção da UTI no hospital de São Luiz Gonzaga, o dirigente da Associação dos Municípios das Missões (AMM), Brasil Antonio Sartori, o prefeito e o presidente da Câmara de Vereadores de São Luiz Gonzaga, Sidney Brondani e Francisco Lourenço, estiveram reunidos em Brasília com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, no último dia 22. O ministro de Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, os deputados federais Darcísio Perondi e Luiz Carlos Heinze, entre outras lideranças, acompanharam a comitiva missioneira.

Sartori explicou que o ministro sinalizou positivamente a viabilização do pleito, ao dizer que tecnicamente o projeto apresentado está muito bom. Mas perguntou se o prédio está em boas condições, quanto será gasto mensalmente com a manutenção, quem irá pagar, se vai ser a União, o Estado ou municípios. “Barros pediu ao prefeito Brondani e equipe técnica do hospital, com a maior brevidade possível, um plano operativo especificando vários detalhe. O ministro da Saúde deixou bastante claro que recursos têm, mas para quem chegar primeiro com o projeto completo e correto”, contou Brasil Antonio Sartori, que é prefeito de Entre-Ijuís.

Demandas regionais

O presidente da AMM ressaltou ainda que esta é uma demanda conjunta da região das Missões, pois o hospital de São Luiz Gonzaga, além de atender vários municípios também desafogaria o hospital Santo Ângelo, que centraliza um grande número de atendimentos dos municípios missioneiros. “Na presidência da Associação dos Municípios das Missões, estou ao dispor para auxiliar nos pleitos de todos os nossos municípios, salientou o prefeito de Entre-Ijuís, acrescentando que foi muito importante a presença do ministro Osmar Terra, dos deputados federais Darcísio Perondi e Luiz Carlos Heinze. “A presença das autoridades federais na audiência, com certeza, fortaleceu nosso pleito. Estou otimista de que iremos conseguir a UTI para o hospital de São Luiz Gonzaga”, incentivou Brasil Antonio Sartori.