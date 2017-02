Delegado Pacifico garante esforços para elucidar caso da bebe de 8 meses, em Soledade

Policiais Civis de Soledade já estão cumprindo diversas diligencias para chegar a autoria do crime de estupro

Delegado Guilherme Pacifico, que está cuidando do caso, afirma que o exame de conjunção carnal apresenta que o abuso não foi recente. “Já estamos observando um leque de suspeitos e estamos trabalhando com empenho para elucidar. Fizemos a reconstituição do momento em que o bebê se asfixiou, agora esperamos que os peritos nos digam se realmente o carrinho poderia causar a asfixia”, adiantou.