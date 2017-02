Homem é encontrado morto dentro de uma piscina em Horizontina

horizontinense Magnus André Kuhnel, popularmente conhecido por “Pepo” de 38 anos, foi encontrado sem vida dentro de uma piscina próximo da casa onde residia na Rua Arnoldo Schneider, região central da cidade de Horizontina, no inicio da noite deste domingo, 26.



O corpo foi encontrado pela companheira da vítima e retirado da água por dois conhecidos a pedido dela. A Brigada Militar esteve no local, bem como a equipe volante da Polícia Civil. Foi encaminhada à remoção do corpo pela Funerária Desbessel para o IML de Santa Rosa, onde será realizada a necropsia.



O corpo apresentava escoriações no tórax e na testa, de acordo com o registro policial. “Pepo” era casado e trabalhava em uma fábrica de placas no município, sendo uma pessoa vastamente conhecida na cidade.



A polícia aguarda o laudo necropsial para ampliar a investigação do fato ocorrido.