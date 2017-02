Uma motocicleta Honda foi roubada no final da tarde desta segunda-feira (27), na cidade de Chiapeta.

De acordo com o boletim da Brigada Militar, a vítima relatou que por volta das 18h50min, ele chegava no portão de casa pilotando a motocicleta Honda NXR Bros 150, placa IQH 2702, quando foi abordado por dois elementos desconhecidos que também tripulavam uma moto Honda NXR Bros 150. Em seguida, o carona desceu e lhe tomou a motocicleta e os dois elementos fugiram em alta velocidade com as duas motos.