Quase 9 mil veículos são multados no feriadão de Carnaval nas rodovias federais do RS

A fiscalização da Polícia Rodoviária Federal nas estradas do Rio Grande do Sul já aplicou 8,6 mil multas entre sexta-feira (24) e a manhã dessa segunda (27). A maior parte das autuações é por excesso de velocidade. Foram 5.450 multas por esse tipo de infração.



A ultrapassagem em local proibido foi a segunda irregularidade mais cometida.



Conforme os dados da PRF, três pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais neste período e outra 62 ficaram feridas.





