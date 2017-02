Mulher e genro são mortos a tiros dentro de casa em Cachoeira do Sul

Uma mulher de 34 anos e o genro dela, de 30 anos, foram mortos a tiros dentro de casa na madrugada desta terça-feira (28) em Cachoeira do Sul, na Região Central. Os dois foram identificados como Fabiane Machado Pohlmann e Vagner Santos da Rosa.



O caso aconteceu no bairro Promorar, pouco depois de 1h30. Conforme a Polícia Civil, os dois estavam na casa dela, jantando, junto com a namorada de Vagner – de 17 anos – e os outros sete filhos de Fabiane – com idades entre três meses e 14 anos – quando a casa foi invadida.



Quatro homens encapuzados chegaram no local em um CrossFox preto, entraram na casa perguntando pelo irmão de Fabiane, e atiraram contra quem estava na residência. O homem não estava na residência no momento do crime. Fabiane foi atingida por mais de 10 tiros nas costas, e Vagner sofreu cinco disparos.



Os oito filhos de Fabiane não ficaram feridos. A mulher e Vagner morreram na hora.



Após o ataque, a quadrilha fugiu. Não há informação de quem seriam os bandidos ou qual sua localização. A suspeita é que eles tenham ido atrás do irmão de Fabiane porque o homem teria envolvimento com furtos e tráfico de drogas na cidade.