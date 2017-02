Homem é encontrado morto com marcas de tiros em Santa Maria

Um homem de 34 anos foi encontrado morto no final da madrugada desta terça-feira (28) em Santa Maria. Conforme a Brigada Militar, a vítima foi identificada como Leandro Cardoso da Silva.



Uma denúncia, pouco antes das 6h, levou os policiais até o a Rua Oito de Junho, local conhecido como Beco do Beijo, no bairro Camobi. Ao chegar no local, a guarnição se deparou com a vítima, já sem vida, com marcas de tiros no rosto. Não há informação sobre quantos disparos Leandro sofreu.



Não há informação sobre a autoria do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.



Este é o 10° assassinato de 2017 em Santa Maria, e a 8° morte violenta registrada na Região Central durante o feriadão de Carnaval.