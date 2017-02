Acidente deixa dois mortos e três feridos na BR-158, em Pejuçara

Carro bateu em uma árvore, pouco depois das 5h deste domingo (26).

Morreram na colisão uma jovem de 17 anos e um rapaz de 20.

Do G1 RS

Um acidente na manhã deste domingo (26) causou duas mortes na BR-158, perto do acesso à ERS-553 em Pejuçara, no Noroeste do Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o carro bateu em uma árvore, pouco depois das 5h. Morreram uma jovem de 17 anos e um rapaz de 20.

Ainda conforme a polícia, o veículo saiu da BR-158 para acessar a ERS-553. No entanto, o motorista perdeu o controle e bateu em uma árvore.

Havia cinco pessoas no carro. Três foram encaminhados ao Hospital de Caridade de Ijuí.