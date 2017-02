Homem natural de Giruá sofre AVC, cai com veículo em rio e morre em Cândido Godói

26/02/2017

Um homem morreu em um acidente na cidade de Cândido Godói, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Civil, Alcides José Schinwelski, de 61 anos, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) enquanto dirigia, perdeu o controle do veículo e caiu em um rio. Foi na madrugada deste domingo (26).

O idoso dirigia uma camionete F1000, por volta da 1h, na localidade conhecida como Linha Silva Jardim, no interior do município.

“Pelo que se apurou até agora, e a necropsia também nos mostrou isso, ele sofreu um AVC. Ele estava sozinho no veículo, provavelmente sentiu um mal estar, desmaiou e caiu no rio", diz o delegado Vilmar Alaídes Schaefer ao G1.

O veículo caiu na água e ficou submerso. O homem morreu no local. "Primeiro até imaginou-se que ele tivesse morrido afogado, mas exames comprovaram que ele teve o AVCe faleceu no local", sustenta o delegado.

Schinwelski era natural de Giruá.