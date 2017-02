Acidente na tarde deste domingo deixa três mortos, em Caibaté RS

Três pessoas perderam a vida num acidente na ERS-536, divisa entre Caibaté e Mato Queimado. O fato aconteceu no fim da tarde deste domingo, 26.

Quatro jovens estavam num Peugeot 308, placa KXP-1077, indo para uma festa de carnaval em Rondinha, quando o condutor perdeu o controle do veículo e bateu em uma árvore.

Conforme um dos nossos colaboradores que passou pelo local, a via é cheia de buracos, o que pode ter facilitado o ocorrido. O único sobrevivente, que ainda não teve o nome divulgado, foi levado ao hospital, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

As vitimas fatais foram idnetificadas como sendo Pablo Flores, Juliano Rippler e Joel Maciel;

Os três jovens eram integrantes do bloco de Carnaval "Amigos do Copo". Foi o primeiro acidente com morte na região neste feriado de Carnaval.