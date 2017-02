26/02/2017

Santo-angelense morre afogado durante pescaria no Rio Ijuizinho, em Entre-Ijuis

Uma pescaria de fim de semana acabou tragicamente para um grupo de amigos que se encontravam as margens do Rio Ijuizinho, ao lado da Usina da Cermissões, no município de Entre-Ijuis.

No local acabou perdendo a vida por afogamento o santo-angelense MÁRCIO NARTELES MOURA, 37 anos. O acidente ocorreu as 17h00 deste sábado (25).

O corpo foi localizado neste domingo por populares, que notaram que o mesmo se encontrava boiando nas águas do Ijuizinho. A Guarnição do Corpo de Bombeiros de Santo Ângelo esteve no local para o resgate.