Conto do Bilhete é novamente aplicado em Ijuí





O conto do bilhete premiado fez mais uma vítima em Ijuí. A vítima informou à polícia que foi abordada na rua. A sequência da ação criminosa foi semelhante àquelas que diversas vezes foram noticiadas na RPI. Inicialmente houve a abordagem com um golpista pedindo ajuda. A seguir se aproxima outro bandido oferecendo ajuda. Nesse momento, para não perder a oportunidade de ganhar dinheiro fácil, a vítima vai ao banco e realiza o saque para repassar aos bandidos que fogem após a concretização do golpe. Ninguém foi preso.