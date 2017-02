Amigo de Temer, Yunes diz ter intermediado "envelope" em nome de Padilha

O ex-assessor da Presidência da República José Yunes afirmou que recebeu um envelope em seu escritório de advocacia, em São Paulo, endereçado ao ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, quem entregou o pacote foi o doleiro Lúcio Franco.



Em delação premiada, o ex-executivo da Odebrecht Cláudio Melo Filho havia dito que mandou entregar dinheiro em espécie no endereço de trabalho de Yunes, em 2014. Amigo do presidente Michel temer, Yunes nega ter recebido dinheiro, mas admite que Padilha pediu, por telefone, para ele receber um documento.



“Quem levou o documento, que eu não conhecia, era o Lúcio Funaro. Por isso eu brinquei que fui mula involuntária do Padilha”, disse em entrevista ao Estadão.



Funaro foi preso no ano passado na operação Lava Jato. Era operador do ex-presidente da Câmara e deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ).