23/02/2017

Acadêmicos de Administração e Pedagogia da CNEC/IESA colam grau neste final de semana

Formatura de Administração será na sexta-feira e Pedagogia no sábado

A CNEC/IESA está organizando mais duas solenidades de colação de grau para o próximo final de semana. Os acadêmicos de Administração e Pedagogia encerram o calendário de formaturas da Instituição.

ADMINISTRAÇÃO

A solenidade de colação de grau do curso de Administração será na sexta-feira, 24 de fevereiro, com início às 20h, em frente a Catedral Angelopolina. A turma escolheu como paraninfa a professora Leila Regina de Oliveira Batista e o patrono será o professor Paulo Ricardo Ceni Barreto.

A turma leva o nome de Sérgio Inácio Jung e a amiga da turma será a professora Milena Pizzolotto de Conti Meneghine. Já os professores homenageados serão os seguintes: Marise Schadeck, Cibele Franco Boneto Schafer, Claudia Eliane Ilgenfritz Toso, Glaucia Maria Leal de Medeiros Thomas e Tania Marlene Marques Tybusch. O funcionário homenageado será Milton Melgarejo de Vargas. A acadêmica Tamires Bieger Eich será a juramentista e os acadêmicos Mauane de Medeiros Rodrigues e Renan dos Santos de Moura os oradores.

Em caso de instabilidade climática a solenidade acontecerá no Teatro Municipal Antônio Sepp.

PEDAGOGIA

No sábado, 25 de fevereiro, às 19h, no Auditório Azul do IESA, receberão o certificado de conclusão de curso, as acadêmicas da Pedagogia. A professora Flávia Burdzinski de Souza foi escolhida a paraninfa e a professora Ângela Tonetto Heidel será a patronesse. A turma leva o nome de Gilvane Savariz Zilli. Já a amiga da turma será a professora Mônica Felipin Vincensi.

Milton Melgarejo de Vargas será o funcionário homenageado. A acadêmica Bruna Caroline Petry será a oradora e Bruna Machado Cassiano a juramentista.