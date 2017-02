Blocos de produtor Agricultores devem garantir apresentação de blocos de produtor até esta semana

Agricultores têm até o dia 28 deste mês para apresentar os blocos de produtor nas prefeituras dos respectivos municípios que residem. A medida é obrigatória e exige apresentação dos blocos utilizados no ano passado, inclusive blocos que não tenham sido destacados notas. No caso de Ijuí, dias 27 e 28, ou seja, segunda e terça-feira da próxima semana, haverá feriadão de carnaval na prefeitura, portanto, as repartições municipais não vão funcionar. Por isso, os responsável pelo setor de ICMS das prefeituras,pedem que os produtores apresentem os blocos até sexta-feira dessa semana, para garantir a regularidade.