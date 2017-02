Operação Mil e Uma Noites apreende 142 quilos de droga em ônibus de um grupo musical

Policiais da 5ª Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa com apoio de equipes da 3ª DPHPP e Volantes do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa realizaram a apreensão de 142 quilos de maconha. A ação decorreu de verificação de denúncia anônima de que havia droga depositada em uma empresa localizada em Canoas.

Segundo a delegada de Polícia Luciana Smith, após verificação da procedência da denúncia, as equipes deslocaram até o local e apreenderam 142 quilos de maconha. Na ação também foi apreendido um ônibus utilizado para o transporte da droga e preso em flagrante o responsável pelo local. "A apreensão é resultado da colaboração da comunidade e é importante que os cidadãos colaborem com os órgão de segurança pública através do repasse de informações", ressaltou a delegada.

O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa conta com disque-denuncia através do número 0800 642 0121. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.