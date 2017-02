Incêndio destrói Igreja em Campina das Missões

Na madrugada desta quarta-feira, um incêndio destruiu uma igreja na localidade de Linha Butiá Norte, comunidade próxima da RS 307, entre Campina das Missões e Cândido Godói. O fogo consumiu todo o telhado da igreja estruturas de madeira e bancos.

As paredes do prédio, que é de alvenaria, ficaram com rachaduras. O Corpo de Bombeiros de Santa Rosa, que atendeu a ocorrência, ao chegar ao local não teve mais tempo de evitar o alastramento do fogo, já que no momento do sinistro ventava muito, o que provocou o alastramento das chamas.

As primeiras informações dão conta de que o fogo pode ter ocorrido por conta de um curto circuito. A Igreja foi construída em 1949.

Incêndio em Santo Antônio das Missões

Em Santo Antônio, na Vila Santa Rosa, também foi registrado um incêndio. O sinistro aconteceu em uma casa, por volta das 18h. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado na cozinha, em um fogareiro. Apesar do esforço dos vizinhos, que tentaram apagar o fogo com mangueiras de jardim e baldes, não foi possível conter o fogo, que destruiu a maior parte da casa. Os bombeiros também fizeram o possível para chegar com rapidez no local e conter parte do fogo.

