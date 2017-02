Polícia prende dupla com 30 ovelhas e uma vaca dentro de carro no RS

22/02/2017

Dois homens foram presos e um conseguiu fugir após abordagem da Brigada Militar de Piratini, na Região Sul do Rio Grande do Sul, por volta das 5h desta quarta-feira (22). Os suspeitos estavam na localidade de Coxilha Alta, na zona rural do município, dentro de um Gol carregado com 30 ovelhas e uma vaca mortas.

De acordo com a polícia, os animais haviam sido roubados e mortos pouco antes, em uma propriedade rural. Moradores da região testemunharam o abigeato e informaram as autoridades pelo telefone 190, o que ajudou a identificar o veículo usado pelos suspeitos.

Quando avistaram a viatura da BM, os criminosos tentaram fugir. Um deles conseguiu escapar e os outros dois foram presos, junto com um rifle e diversas facas. Os homens, de 22 e 27 anos, já tinham passagens pela polícia, e um deles trabalhava em um frigorífico – o que explicaria a agilidade na ação.

A suspeita da polícia é que eles tenham sido contratados para roubarem a carne e levarem o carregamento para Pelotas, cidade vizinha a Piratini. Foi constatado, ainda, que o carro usado na ação, um Gol branco, havia sido roubado meses atrás.

Os animais ficaram sob posse da vigilância sanitária, que fará a avaliação das carnes e, caso não estejam próprias para consumo, serão incineradas