Santa Rosa: Mais duas noites de Verão Mágico

O Verão Mágico 2017 chega a sua reta final. Hoje (terça-feira) e amanhã (quarta) serão realizadas as últimas rodadas de futebol de areia e futevôlei. Também hoje à noite será realizado o Passeio Ciclístico, mais uma das atividades paralelas que estão marcando este Verão Mágico 2017. O passeio, com largada marcada para as 20h, é aberto à participação de qualquer ciclista, mediante a doação prévia de 1 kg de alimento não perecível.

Amanhã, quarta-feira, após o encerramento das competições desta edição 2017, o Verão Mágico terá seu encerramento festivo com a apresentação da Banda San Marino.

Esta edição do Verão Mágico certamente será lembrada pela sua diversidade, pois além das disputas já tradicionais, como vôlei, futevôlei, câmbio, handebol de areia, basquete de trios e

futebol de areia (em suas diversas categorias), acrescentou ao seu cardápio a Noite dos Jogos Adaptados, a Rústica Noturna, o Percurso Alfa de Obstáculos, a Noite de Ação Cívico Social, os 1º Jogos Tradicionalistas e o Passeio Ciclístico.

O Verão Mágico 2017 é uma promoção da Prefeitura de Santa Rosa, através da Secretaria de Desenvolvimento de Cultura e Esporte, com o apoio da RBS TV Santa Rosa. E ao longo de sua realização contou com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, Brigada Militar, ASEAGIM-SR, SESC, Web TV Sul, 19º RCMec, Madeireira Zimmermann, FUMSSAR, SENAC, AERD, ADEFISA, APADA, APAE, AFAPENE, CORSAN, Maratona Clube, VDR Turismo, Miquim Esporte, Vencal Esporte, Fruteira Central e entidades tradicionalistas.