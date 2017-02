Palestra de Volta às Aulas da CNEC/IESA emocionou os calouros

“Eu amo minha família e sou muito feliz assim”, disse Tiago Linck, palestrante da noite

O Volta às Aulas dos calouros da CNEC/IESA, realizado na noite de segunda-feira, 20 de fevereiro, contou com a presença de um palestrante muito especial. Com apenas nove anos de idade, Tiago Linck, deu uma lição de vida aos presentes. Força de vontade e de viver, superação de obstáculos, fé e a felicidade são as principais características do pequeno palestrante. Natural de Tiradentes do Sul, Tiago e sua família decidiram viver e ser feliz acima de tudo.

Acompanhado pelos seus pais, Jair e Rosane e das irmãs, Thaís e Daiana (irmã gêmea), Tiago participou das atividades de volta às aulas do IESA. Na presença de mais de 300 calouros e professores, o palestrante deu um verdadeiro show, deixando uma linda e inspiradora mensagem de superação a todos.

Em seu pronunciamento, Jair Linck, pai de Tiago, contou a história de vida da família, os problemas e desafios enfrentados para melhorar a qualidade de vida de Tiago. “Desde que ele nasceu, prometi que eu sempre iria lutar por ele, eu não poderia desistir naquele momento. É o meu filho e não posso demonstrar tristeza. Desde então, aprendemos a ser feliz na dor, e a dividir os nossos problemas com os outros, pois quando você começa a dividir os seus problemas com os outros, ele se torna menor”.

Jair contou ainda que desde muito pequeno Tiago já sonhava em ser palestrante. “Ele sempre teve sonhos e nós precisávamos fazer algo por ele. Sempre falei para ele: Tu vai ser um grande cara, um grande homem. E se hoje ele é o que é, foi por ter uma família que sempre deu muito amor”.

Nada tímido, o palestrante mostrou que mesmo com grandes limitações é possível viver muito bem e fazer muita coisa. “Eu amo minha família e sou muito feliz assim”. Tiago frequenta a escola, é muito bom em matemática (como ele mesmo costuma contar), sabe nadar, mergulhar, jogar futebol, vídeo game, entre muitas outras coisas.

Tiago já contou sua história de vida em diversos programas de televisão. Além disso, Tiago é embaixador do Audax, de São Paulo.

Além da palestra, o diretor do IESA, Gilberto Kerber conversou com os calouros e fez uma breve apresentação da Instituição. Os coordenadores dos oito cursos também estiveram presentes, e logo após a palestra, conduziram os alunos para as salas de aula.

SHOW DE VOLTA ÀS AULAS

Nesta terça-feira, 21, está programado o show de volta às aulas. A banda Fróes, Sertanejo Universitário, de Santa Rosa, estará animando os veteranos e calouros no intervalo das aulas, na Área de Convivência.

COLÉGIO SEPÉ

Ainda na segunda-feira, os alunos do Colégio Sepé (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio) retornaram às aulas. O reencontro, a saudade e a ansiedade marcaram o primeiro dia de aula.

CONHEÇA TIAGO LINCK

Tiago Matheus Linck, nascido em maio de 2007, na cidade de Três Passos, é um menino que nasceu sem os membros, supostamente devido à síndrome Tetra-amelia.

Filho de Rosane e Jair Linck, Tiago tem ainda duas irmãs, Thais (16) e sua irmã gêmea Daiana (09).

Após o nascimento dos gêmeos, a família Linck passou a configurar seu cotidiano que antes era marcado principalmente pela agricultura. "Tivemos que abrir mão de tudo", diz a mãe de Tiago. Apesar disso, a família sempre buscou ir em frente com a cabeça erguida em busca de uma adequação para a nova realidade. Os cinco passaram a ser apenas um. Passaram a ir em busca de um único objetivo: ser Feliz.

Hoje, Tiago desempenha diversas atividades de forma independente, como escrever, ler, realizar cálculos, pular, caminhar, rolar. Todas as atividades que uma criança "normal" faria (porém Tiago, com o auxílio momentâneo de alguém).