UFSM abre inscrições para concurso de professores com seis vagas

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) está com inscrições abertas para um concurso de professores adjuntos. São seis vagas, para Santa Maria e Palmeira das Missões.



O edital está disponível no site da UFSM. As inscrições devem ser feitas no site da instituição, até o dia 23 de março. A taxa varia entre R$ 164 e R$ 239, conforme o nível de escolaridade exigido no cargo pretendido. Há oportunidades para mestres, na área de Arquivologia, e para doutores, nas áreas de teatro, direito, economia, engenharia hidráulica e construção civil.



A avaliação se dará por meio de provas escrita, didática, de defesa de produção intelectual, de títulos e prática. Conforme o edital, o período provável de avaliações será entre 24 de abril e 22 de junho.



Para os aprovados, o regime de trabalho é de dedicação exclusiva. O salário, para quem for selecionado para a vaga em arquivologia, é de R$ 6,5 mil. Para os demais cargos é de R$ 9,5 mil.