Indicação de Alexandre de Moraes para o STF é aprovada na CCJ do Senado

Após 11 horas de sessão na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o nome de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal (STF) foi aprovada por 19 votos a 7, no final da noite desta terça-feira (21). A indicação ainda será submetida ao plenário do Senado, a partir das 11h desta quarta, onde precisa ser aprovada por no mínimo 41 votos. Ambas as votações são secretas. A sabatina na CCJ foi longa e recheada de temas polêmicos, mas transcorreu sem tumultos.



Escolhido pelo presidente Michel Temer para ocupar a cadeira deixada por Teori Zavascki no STF, Moraes prometeu agir com independência na Corte máxima da Justiça, caso venha a ocupar o vaga. Ele garantiu que a ligação com o PSDB, partido ao qual era filiado até ser indicado ao STF, não influenciará em suas decisões.



“Jamais atuarei entendendo que a minha indicação e a minha eventual aprovação tenha qualquer ligação de agradecimento ou de favor político. Posso garantir que atuarei com absoluta transparência, independência e imparcialidade. E não digo isso só da boca para fora”, afirmou Moraes.



Para o ministro licenciado da Justiça, a indicação de parlamentares ou ministros de Estado para o STF é uma tradição, Moraes sustentou que a Corte tem quatro membros que tiveram participação no mundo político e exercem suas funções c om independência.



Questionado sobre sua isenção para julgar casos da Lava Jato, Moraes disse que se considera apto para exercer qualquer função na Corte. ”Eu me julgo absolutamente capaz de atuar com absoluta imparcialidade, com absoluta neutralidade dentro do que determina a Constituição, sem nenhuma vinculação partidária”, respondeu.



Moraes também negou que tenha plagiado o texto de um autor espanhol ao escrever um trabalho acadêmico. Ele comentou a tese acadêmica onde critica a nomeação de integrantes de cargos públicos para o Judiciário, situação que ocorreu agora com a escolha de seu nome por Temer.



“Não vejo nenhuma incoerência, incompatibilidade em defender uma alteração e aceitar uma indicação, porque eu defendi na tese que o mandato deve ser entre 10 e 12 anos, então, sendo aprovado, eu não posso ser vitalício? São discussões acadêmicas, sempre no sentido de um aprimoramento e troca de ideias”, disse.



Ainda em resposta aos questionamentos de parlamentares, Moraes disse que, caso assuma a vaga no STF, irá se declarar impedido de julgar casos em que há atuação de sua esposa ou do escritório de advocacia dela. Ele também negou que já tenha trabalhado como advogado para a facção criminosa PCC.



Outro tema polêmico trazido à tona pelos senadores foi a execução de pena após condenação em segunda instância. O assunto foi tratado recentemente pelo STF, e a possibilidade de prisão nestes casos foi aprovada por placar apertado, de 6 votos a 5. "O princípio da presunção de inocência previsto na Constituição Federal não impede nem as prisões preventivas nem as prisões por decisão de segundo grau", opinou Moraes.



O assunto é motivo de preocupação entre investigadores da Lava Jato, que entendem que uma mudança de postura no STF poderia dificultar acordos de delação premiada e a eficiência de operações.



O tempo de sabatina de Moraes na CCJ do Senado foi semelhante ao da sessão de Edson Fachin, o último ministro indicado ao STF. Em 2015, após ser escolhido pela então presidente Dilma Rousseff, ele foi submetido a uma bateria de questionamentos de quase 12 horas.