Polícia desarticula grupo que aplicava golpe em produtores rurais no RS

Veículos foram apreendidos durante a operação Colheita Segura (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Duas pessoas foram presas pela operação Colheita Segura, deflagrada pela Polícia Civil emPelotas, no Sul do Rio Grande do Sul. Uma pessoa segue foragida após ação, que ocorreu na noite de segunda-feira (20).

Conforme a investigação, a quadrilha gerou prejuízo milionário a produtores rurais do estado. Foram apreendidos três caminhões, dois automóveis, uma retroescavadeira e diversos documentos.

"A quadrilha comprava arroz e soja de produtores rurais utilizando cheques de um falso produtor rural criado pelo grupo, apenas para aplicar os golpes", comenta o delegado Adriano Linhares.

A polícia estima que a quadrilha tenha gerado um prejuízo de R$ 1 milhão a produtores rurais.