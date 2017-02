Morre coronel do Exército baleado em assalto na zona leste de Porto Alegre

Morreu na madrugada desta terça-feira (21) o coronel da reserva do Exército Leo Edson Schwalb, 67 anos, vítima de roubo de veículo na segunda-feira na zona leste de Porto Alegre. Ele foi baleado na cabeça e no abdômen mesmo sem esboçar reação.



A vítima estava em uma oficina da Rua Padre Caldas, no Bairro Partenon, esperando o conserto da caminhonete quando quatro pessoas em um Fiesta cinza se aproximaram. O veículo foi encontrado pela Brigada Militar na Rua Bom Princípio, no Bairro Jardim Carvalho, por volta das 21h.



O coronel foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro e passou por cirurgias. Ele acabou morrendo por volta das 4h de hoje.