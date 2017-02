Delegado de polícia é preso suspeito de envolvimento com quadrilha de roubo de cargas

O delegado de polícia Omar Abud, responsável pela 17ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, e o comissário aposentado Luis Armindo de Mello Gonçalves foram presos preventivamente na manhã desta terça-feira (21) em ação do Ministério Público e da Polícia Civil na Capital. Eles são suspeitos de envolvimento com uma quadrilha de roubo de cargas.



A operação “Financiador” apura crimes de lavagem de dinheiro, violação de sigilo funcional e organização criminosa. Conforme a investigação, os suspeitos utilizavam contas correntes de terceiros e de empresas de fachada para financiar grupos criminosos que praticavam roubo de cargas, receptação e estelionato. O Ministério Público confirmou que os investigados, em contrapartida, recebiam parte dos lucros da atividade.



Até o momento, foi apurado que a lavagem de dinheiro foi de aproximadamente R$ 1,1 milhão. A investigação começou em novembro do ano passado, quando o Ministério Público denunciou integrantes de uma organização criminosa que utilizava um supermercado de Alvorada para lavagem de dinheiro.



Mais três pessoas são investigadas, no entanto, respondem em liberdade. Foram apreendidos quatro veículos de luxo e apartamentos em Porto Alegre, Capão da Canoa e Xangri-Lá. Os carros e os imóveis pertencem aos investigados.