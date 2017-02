Cozinha Comunitária já está em funcionamento, em Santo Ângelo

Local tem condições de servir em torno de cem almoços diários para cadastrados na Secretaria de Assistência Social

Em cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira, 20, a Secretaria Municipal da Assistência Social, do Trabalho e Cidadania reabriu ao seu público a Cozinha Comunitária do Bairro Sepé, cumprindo mais um item inserido no programa de governo de Jacques Barbosa e Bruno Hesse. O local foi reaberto e tem capacidade de produção de em torno de cem almoços diários para pessoas em situação de vulnerabilidade social devidamente cadastradas no CADÚnico, do programa Bolsa Família.

Na abertura, o prefeito em exercício Bruno Hesse destacou que em 50 dias de governo já se tornou possível cumprir parte do programa de governo e entregar à população do Bairro Sepé e adjacências a Cozinha Comunitária, projeto do então prefeito Eduardo Loureiro e resgatada pela atual gestão.

A secretária da Assistência Social, Jacqueline Possebom, revela que o local, além de servir alimentação de qualidade e sem custo para pessoas em situação de vulnerabilidade social, também é utilizado para as oficinas do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) voltadas ao reaproveitamento de alimentos e que tem como público alvo mulheres que participam dos grupos de atendimento da Secretaria. Segundo ela, a cozinha atende preferencialmente crianças, idosos e gestantes desnutridas. “Essa retomada garante melhoria na qualidade de vida da população em situação de risco nutricional”, concluiu Jacqueline.

A cozinha atende de segunda à sexta, das 11h15min às 12h15min e conta com quatro servidores orientados por uma nutricionista.

A coordenadora do CRAS do Bairro Sepé e da Cozinha Comunitária, Cleusa Lombarde Borchartt, afirmou que para ser beneficiada com almoço na cozinha comunitária a interessada deve, além do cadastramento junto à Secretaria Municipal da Assistência Social, do Trabalho e Cidadania, receber o acompanhamento de uma assistente social.

PRESENÇAS

Prestigiaram a reabertura da Cozinha Comunitária, além do prefeito em exercício e da secretária da Assistência Social, o presidente da Câmara de Vereadores, Adolar Queiroz; os vereadores Filippe Terra Grass, Lucas Lima e Ademir Queiroz; o secretário municipal de Habitação, Everaldo Oliveira e o chefe de Gabinete do Executivo, Airton Peruzzi.

DEPOIMENTO

A senhora Maria Teresinha Barroso Inácio, 63 anos, moradora do Bairro Sepé e integrante dos grupos de artesanatos do CRAS, foi convidada para o almoço que marcou a reabertura da Cozinha Comunitária, considera excelente a iniciativa da administração municipal. “É uma grande conquista, mas deve ser usado por quem realmente necessita. Espero que as pessoas tenham consciência disso e façam bom uso do espaço que está excelente”, assinalou.