PREFEITURA E ACIAP FIRMAM ACORDO

Em reunião na última sexta-feira (17), o prefeito de Augusto Pestana Vilmar Zimmermann e o presidente da Associação Comercial e Industrial de Augusto Pestana, Gilberto Zarth, firmaram acordo de parceria para a implantação de ações que visem movimentar o comércio e prestação de serviços local.

A ação proposta objetiva trabalhar no desenvolvimento de implantação de campanhas que deem visibilidade ao comércio e prestação de serviços no município, gerando lucro para Augusto Pestana e revertendo em benefícios através do pagamento de tributos.