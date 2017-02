Jovem morre em acidente de trânsito no interior de Cerro Largo

No início da manhã de hoje ocorreu acidente na Linha São João, interior de Cerro Largo. Claudio Luis Leichtweis, de 18 anos, perdeu o controle da direção do veículo Montana, placa de Cândido Godói, que conduzia e atingiu pelo menos duas árvores. O motorista faleceu no local da ocorrência. Ele residia em Cândido Godói. O caroneiro, de 17 anos, sobreviveu e foi levado ao hospital. O adolescente não corre risco de morrer.