Coronel Barros: Mulher morre em acidente entre motocicleiata e carreta em rodovia

Acidente com morte ocorreu por volta das 23hs45 de ontem, 18, na BR 285, em Coronel Barros. Houve colisão entre uma carreta, placa de Uruguaiana, e uma moto, emplacada em Coronel Barros. Após a carreta tombou. O motorista deste veículo, Clairtom Antônio Fortuna, 47 anos, chegou a ficar preso nas ferragens, sendo necessária a intervenção dos bombeiros. Ele foi levado ao Hospital de Caridade de Ijuí, onde está em observação. Já a motociclista, Deisi Tomm Gallert, 41 anos, faleceu no local do acidente. Ela residia em Coronel Barros.